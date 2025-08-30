Таунсенд в матче с Андреевой впервые с 2023-го обыграла соперницу из топ-10

139-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд вышла в 1/8 финала US Open.

Она обыграла №5 в мире Мирру Андрееву – 7:5, 6:2.

Таунсенд третий раз в карьере – и впервые с весны-2023 – обыграла соперницу из топ-10. Ее баланс против теннисисток такого уровня теперь составляет 3:14.

Американка второй раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Теперь она сыграет с Барборой Крейчиковой .