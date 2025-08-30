Маннарино о том, что Шелтон снялся с матча: «Мне 37 лет, и это первый раз, когда я выиграл, находясь в туалете»
Адриан Маннарино прокомментировал отказ Бена Шелтона на US Open.
Шелтон из-за травмы левого плеча снялся с матча после четвертого сета, когда Маннарино находился в туалете.
«Он вел, когда у него заболело плечо. Если честно, он бы, наверное, выиграл матч.
Мне 37 лет, и это первый раз, когда я выиграл, находясь в туалете».
Где Медведев будет в следующем году?17457 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: sports.yahoo.com
