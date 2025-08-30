Маннарино о том, что Шелтон снялся с матча: «Мне 37 лет, и это первый раз, когда я выиграл, находясь в туалете»

Адриан Маннарино прокомментировал отказ Бена Шелтона на US Open.

Шелтон из-за травмы левого плеча снялся с матча после четвертого сета, когда Маннарино находился в туалете.

«Он вел, когда у него заболело плечо. Если честно, он бы, наверное, выиграл матч.

Мне 37 лет, и это первый раз, когда я выиграл, находясь в туалете».