Вондроушова обыграла Паолини и впервые в сезоне вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема»
60-я ракетка мира Маркета Вондроушова прошла в четвертый круг US Open.
Чемпионка «Уимблдона»-2023 обыграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини – 7:6(4), 6:1.
Вондроушова впервые в этом году пробилась во вторую неделю турнира «Большого шлема». Последний раз она доходила до 1/8 финала на ТБШ на «Ролан Гаррос»-2024.
Чешка 15-й раз в карьере и третий в сезоне победила теннисистку из топ-10.
В следующем круге она сыграет с Еленой Рыбакиной.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
