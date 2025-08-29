Вондроушова обыграла Паолини и впервые в сезоне вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема»

60-я ракетка мира Маркета Вондроушова прошла в четвертый круг US Open.

Чемпионка «Уимблдона»-2023 обыграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини – 7:6(4), 6:1.

Вондроушова впервые в этом году пробилась во вторую неделю турнира «Большого шлема». Последний раз она доходила до 1/8 финала на ТБШ на «Ролан Гаррос»-2024.

Чешка 15-й раз в карьере и третий в сезоне победила теннисистку из топ-10.

В следующем круге она сыграет с Еленой Рыбакиной .