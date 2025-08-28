Швентек о трехсетовике с Ламенс: «Понимала, что многое зависит от меня: буду ли я ошибаться или нет. Иногда я ошибалась»

Ига Швентек прокомментировала победу над Сюзан Ламенс во втором круге US Open.

Она обыграла 66-ю ракетку мира со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

– Как вам удалось выиграть третий сет?

– Я начала его лучше, чем предыдущие партии. Старалась быть увереннее на подаче и в нужные моменты рисковать. Рада, что смогла быстро все завершить, даже несмотря на один отданный брейк. Матч все равно был непростым, ошибок хватало, но в концовке получилось вновь играть более активно, и это принесло результат.

– Насколько сложно, когда после разгрома в первом сете соперница прибавляет, и приходится искать новый ключ к победе?

– Понимала, что многое зависит от меня: буду ли я ошибаться или нет. Иногда я ошибалась. Думаю, во втором сете немного зажалась. Она, конечно, этим воспользовалась. Было тяжело, но третий сет – как новое начало, перезапуск. Я знала, что могу добавить и действовать точнее, и именно на этом концентрировалась, – сказала Швентек в интервью на корте.