Соболенко о том, что ее бывший тренер вошел в команду Гауфф: «Не хочу говорить на эту тему»

Арина Соболенко высказалась о сотрудничестве Коко Гауфф со своим бывшим тренером.

Специалист по биомеханике Гэвин Макмиллан перед US Open вошел в команду Гауфф. Ранее он помогал первой ракетке мира справиться с большим количеством двойных ошибок.

– Как вы с командой собираетесь работать над биомеханикой?

– Его не будет в моей команде.

– Есть ли причина, по которой вы расстались с Гэвином?

– Не хочу говорить на эту тему, – сказала Соболенко на пресс-конференции.