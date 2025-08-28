Соболенко о том, что ее бывший тренер вошел в команду Гауфф: «Не хочу говорить на эту тему»
Арина Соболенко высказалась о сотрудничестве Коко Гауфф со своим бывшим тренером.
Специалист по биомеханике Гэвин Макмиллан перед US Open вошел в команду Гауфф. Ранее он помогал первой ракетке мира справиться с большим количеством двойных ошибок.
– Как вы с командой собираетесь работать над биомеханикой?
– Его не будет в моей команде.
– Есть ли причина, по которой вы расстались с Гэвином?
– Не хочу говорить на эту тему, – сказала Соболенко на пресс-конференции.
