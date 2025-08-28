Соболенко о том, что ее называют Тайбрейкаленко: «Не знаю, почему я так хорошо играю тай-брейки. Я просто стараюсь оставаться агрессивной – любой розыгрыш может стать ключевым»

Арина Соболенко прокомментировала то, что ее называют Ариной Тайбрейкаленко.

Первая ракетка мира вышла в третий круг US Open, обыграв Полину Кудерметову – 7:6(4), 6:2.

– Вас знают как Арину Тайбрейкаленко – ваша статистика в тай-брейках в этом сезоне 19:1. Ни у кого из теннисисток нет такого количества побед. Почему вы так хороши в наиболее критические моменты?

– Честно говоря, я не знаю. Я просто стараюсь оставаться агрессивной и бороться за каждый мяч. Я знаю, что любой розыгрыш может стать ключевым моментом сета, так что я просто пытаюсь оставаться сильной и агрессивно играть.

– Вы пытаетесь защитить титул US Open. В чем ключ к хорошему выступлению здесь?

– Я думаю, мне нужно сосредоточиться на себе. Я знаю, что если я смогу показать свою игру и бороться за каждое очко, у меня будут шансы. Все, что я стараюсь делать – это сосредоточиться на себе и каждый раз выходить на корт и бороться изо всех сил перед всеми вами, – сказала Соболенко в интервью на корте.