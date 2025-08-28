Руне о поражении от Штруффа: «Сложно было что-то предпринять. Респект ему за смелость»

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Яна-Леннарда Штруффа на US Open.

Он уступил немцу 6:7(5), 6:2, 3:6, 6:4, 5:7 во втором круге.

«Он играл бесстрашно и чаще попадал в линии, поэтому сложно было что-то предпринять. Респект ему за смелость. По-моему, редко можно увидеть такую рискованную игру. Мало кто так часто полагается на свои лучшие удары. Для меня безумие, что игрок так рискует и при этом добивается успеха.

У меня были хорошие ощущения перед пятым сетом. Я играл уверенно, но он просто был смелее и целеустремленнее в ключевые моменты».

Также датчанин назвал фаворитов в мужской части турнира.

«Сейчас очень тяжело победить на турнире «Большого шлема». Вероятнее всего, в финале снова сыграют Синнер и Алькарас. Кроме них, на что-то могут рассчитывать только Джокович и Зверев».