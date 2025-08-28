Штруфф в матче с Руне впервые с 2024-го обыграл соперника из топ-20

11-я ракетка мира Хольгер Руне уступил Яну-Леннарду Штруффу во 2-м круге US Open.

Матч закончился со счетом 7:6(6), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 в пользу немца.

Штруфф, занимающий 144-ю строчку рейтинга, в Нью-Йорке прошел квалификацию и впервые с 2020-го пробился в третий круг.

В матче с Руне он впервые с октября 2024-го обыграл соперника из топ-20.

Дальше Штруфф встретится с Фрэнсисом Тиафу.