Штруфф в матче с Руне впервые с 2024-го обыграл соперника из топ-20
11-я ракетка мира Хольгер Руне уступил Яну-Леннарду Штруффу во 2-м круге US Open.
Матч закончился со счетом 7:6(6), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 в пользу немца.
Штруфф, занимающий 144-ю строчку рейтинга, в Нью-Йорке прошел квалификацию и впервые с 2020-го пробился в третий круг.
В матче с Руне он впервые с октября 2024-го обыграл соперника из топ-20.
Дальше Штруфф встретится с Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
