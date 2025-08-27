Курникова и Иглесиас ждут четвертого ребенка (¡HOLA!)
Экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова ждет ребенка, сообщает HOLA.
Россиянка и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. По данным издания, 44-летняя Курникова находится на втором триместре беременности.
В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси, а в 2020-м – дочь Мэри.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: hola.com
