Швентек о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси: «У нее было много парней. Надеюсь, на этот раз все получится, и они всегда будут вместе»
Ига Швентек отреагировала на помолвку певицы Тейлор Свифт.
Вчера игрок в американский футбол Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке. Полька давно является поклонницей творчества певицы. В прошлом году вторая ракетка мира сходила на ее концерт.
– Пока вы играли, в мире происходило много других событий. Как вы узнали о помолвке Тейлор Свифт и что об этом думаете?
– Моя команда показала новость. Я просто за нее рада, она заслуживает самого лучшего (журналист смеется). Что? Что за смех (смеется)? Она правда заслуживает!
Конечно, у нее было много парней, мы все это знаем. Надеюсь, на этот раз все получится, и они всегда будут вместе. Трэвис кажется отличным парнем. Она выглядит очень счастливой, и я за нее рада. Желаю им всего наилучшего, – сказала Швентек на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
