Швентек сходила на концерт Тейлор Свифт в Ливерпуле

Теги светская хроника WTA Ига Швентек Тейлор Свифт Теннис

Ига Швентек сходила на концерт Тейлор Свифт. Певица выступила на ливерпульском стадионе «Энфилд».

«Я умерла 🥺. Да, я много раз плакала во время шоу. Да, это было невероятно. Ты потрясающая, Тейлор 🫶🫶», – твитнула первая ракетка мира.

На фото видно поздравление от Свифт с победой на «Ролан Гаррос».

32 комментария
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Ответ Hardy
Что все в ней нашли?
Такой же вопрос) просто массовое помешательство какое-то
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Держите нас в курсе
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+4
Что все в ней нашли?
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Ответ JonJones
О боже, как я вас ненавижу, комментаторы спортса. Вы такие жалкие и немощные, чтобы понять простую истину. На всех ветках одно и то же. Как будто я попал в какую-то деревню, где интернет до сих пор не провели. Мне очень вас жаль. Жаль, что вы живёте ненавистью, жаль, что вы живёте желчью , вам не нравится Швентек, вам не нравится Свифт. При этом кто вы? Люди, которые, плачут над Ботичелли? Люди, которые, могут отличить Моцарта от Баха? А Рихтера от Мацуева? Или вы готовы подискутировать на тему французской новой волны? Что украл Годар у Калатозова? Вы хотя бы отличаете Принца от Джексона? Вы умеете мыслить вне этих категоричных смыслов? Вы когда-нибудь рыдали, посещая Эрмитаж? Вы жалкое подобие якобы интересной аудитории этого ресурса. Жизнь она разная. Жизнь она одна. И каждый может любить все, что его душе нравится.
Я могу любить Пинк Флойд и Линдеманна, я могу любить Слэйер и Пугачёву, я могу любить Лэд Зеппелин и, прости Господи, группу Серебро.
Если мне нравится Свифт, то это не означает, что я не могу слушать Слипнот
+6
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+4
Недавно понял, что она похожа на Беара Гриллса
+5
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+3
О боже, как я вас ненавижу, комментаторы спортса. Вы такие жалкие и немощные, чтобы понять простую истину. На всех ветках одно и то же. Как будто я попал в какую-то деревню, где интернет до сих пор не провели. Мне очень вас жаль. Жаль, что вы живёте ненавистью, жаль, что вы живёте желчью , вам не нравится Швентек, вам не нравится Свифт. При этом кто вы? Люди, которые, плачут над Ботичелли? Люди, которые, могут отличить Моцарта от Баха? А Рихтера от Мацуева? Или вы готовы подискутировать на тему французской новой волны? Что украл Годар у Калатозова? Вы хотя бы отличаете Принца от Джексона? Вы умеете мыслить вне этих категоричных смыслов? Вы когда-нибудь рыдали, посещая Эрмитаж? Вы жалкое подобие якобы интересной аудитории этого ресурса. Жизнь она разная. Жизнь она одна. И каждый может любить все, что его душе нравится.
+6
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Плакали всей Польшей
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Ответ goodloser
Странно, что девушка, которая слушает Pink Floyd и Led Zeppelin, в восторге от Тэйлор Свифт.
может там запал не на музыку, а на саму певичку...это Фрейд легко объяснил бы, а #абдулбывдул, бгг
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Ответ goodloser
Странно, что девушка, которая слушает Pink Floyd и Led Zeppelin, в восторге от Тэйлор Свифт.
Почему? Это нормально. Я по молодости был фанатом рэпа девяностых и музыки транс и параллельно мне нравилась Аврил Лавин и её песни.
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Ответ JonJones
Да мне тож насрать на твое мнение, я не говорил о том, что слушаю Моцарта. Зато ты типа гордишься тем, что не слушаешь. Ну ты крут, мужик
Ты целую тетрадь тут расписал на эту тему, мол слушаете ли вы Моцарта, если нет, значит вы все гавно) Про не слушаю Моцарта и горжусь этим я даже слова не писал
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Ответ JonJones
О боже, как я вас ненавижу, комментаторы спортса. Вы такие жалкие и немощные, чтобы понять простую истину. На всех ветках одно и то же. Как будто я попал в какую-то деревню, где интернет до сих пор не провели. Мне очень вас жаль. Жаль, что вы живёте ненавистью, жаль, что вы живёте желчью , вам не нравится Швентек, вам не нравится Свифт. При этом кто вы? Люди, которые, плачут над Ботичелли? Люди, которые, могут отличить Моцарта от Баха? А Рихтера от Мацуева? Или вы готовы подискутировать на тему французской новой волны? Что украл Годар у Калатозова? Вы хотя бы отличаете Принца от Джексона? Вы умеете мыслить вне этих категоричных смыслов? Вы когда-нибудь рыдали, посещая Эрмитаж? Вы жалкое подобие якобы интересной аудитории этого ресурса. Жизнь она разная. Жизнь она одна. И каждый может любить все, что его душе нравится.
ты сам себе когда-нибудь отса...вал? жизнь она одна, надо попробывать все (с)
и наркоту найди забористее, а то какой-то слабый приход получился, "ненавижу тех кто ненавидит", самокритично, хе-хе
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Я умерла
_______
пацанчик в кепке жжет, вот я ни разу не слушал некую Свифт, даже странно, что в рекомендациях на разных сервисах мне это не подсунули за годы, хотя там явно попса, а я больше по панк-року и всякому хэви-металу, вот прямо сейчас в ушах blink-182 играет, "дэнс виз ми", хе-хе
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Неправильная фотокарточка, надо было фото из самолета приложить)
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Ответ Hardy
Что все в ней нашли?
думаю, каждый свое)
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Ответ Minsk Belarus
ты сам себе когда-нибудь отса...вал? жизнь она одна, надо попробывать все (с) и наркоту найди забористее, а то какой-то слабый приход получился, "ненавижу тех кто ненавидит", самокритично, хе-хе
Надо обязательно добавить хе-хе, чтобы получился саркастично убедительный комментарий

Типичный такой спортсовский коммент. Такой вот популистко-категоричный. Ещё одна классика
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Ответ Syndycate
Ок давай) Но вишенка на торте твой новоиспеченный друг, который чуть ли не смерти желает российским спортсменам, а тут пытается из себя адекватного интеллигента строить🤣 Качество публики у него видите ли просело, серьезно? В своем глазу конечно бревна не видно всегда)
Ну ты очевидно не тот, с которым о чем-то можно говорить. Охлади свое

И, пожалуйста, если я все-таки ошибаюсь, то не отвечай на этот комментарий. Прошу. Оставь свои буквы для более важных вещей
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