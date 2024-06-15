Швентек сходила на концерт Тейлор Свифт в Ливерпуле

сходила на концерт Тейлор Свифт. Певица выступила на ливерпульском стадионе «Энфилд».

«Я умерла 🥺. Да, я много раз плакала во время шоу. Да, это было невероятно. Ты потрясающая, Тейлор 🫶🫶», – твитнула первая ракетка мира.

На фото видно поздравление от Свифт с победой на « ».