Швентек сходила на концерт Тейлор Свифт в Ливерпуле
Ига Швентек сходила на концерт Тейлор Свифт. Певица выступила на ливерпульском стадионе «Энфилд».
«Я умерла 🥺. Да, я много раз плакала во время шоу. Да, это было невероятно. Ты потрясающая, Тейлор 🫶🫶», – твитнула первая ракетка мира.
На фото видно поздравление от Свифт с победой на «Ролан Гаррос».
Если мне нравится Свифт, то это не означает, что я не могу слушать Слипнот
и наркоту найди забористее, а то какой-то слабый приход получился, "ненавижу тех кто ненавидит", самокритично, хе-хе
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пацанчик в кепке жжет, вот я ни разу не слушал некую Свифт, даже странно, что в рекомендациях на разных сервисах мне это не подсунули за годы, хотя там явно попса, а я больше по панк-року и всякому хэви-металу, вот прямо сейчас в ушах blink-182 играет, "дэнс виз ми", хе-хе
Типичный такой спортсовский коммент. Такой вот популистко-категоричный. Ещё одна классика
И, пожалуйста, если я все-таки ошибаюсь, то не отвечай на этот комментарий. Прошу. Оставь свои буквы для более важных вещей