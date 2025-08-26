US Open. Расписание 4-го дня. Джокович сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Алькарас – третьим, Соболенко – последним, у Мирры вечерняя сессия на Grandstand
Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.
Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00
Дневная сессия
Новак Джокович (7) – Закари Свайда;
Джессика Пегула (4) – Анна Блинкова.
Вечерняя сессия
Маттиа Беллуччи – Карлос Алькарас (2);
Стадион Луи Армстронга
Дневная сессия
Эмма Радукану – Дженис Тьен;
Ллойд Харрис – Тэйлор Фриц (4).
Вечерняя сессия
Ива Йович – Жасмин Паолини (7);
Бен Шелтон (6) – Пабло Каррено-Буста.
Мирра Андреева (5) сыграет с Анастасией Потаповой последним запуском на Grandstand. Людмила Самсонова (17) также последним запуском встретится с Присциллой Хон на Корте №5.
А на Корте №17 первым запуском Анастасия Павлюченкова поборется с Викторией Азаренко.
Полностью расписание здесь.