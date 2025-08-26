Швентек выиграла 50-й матч в сезоне

Ига Швентек вышла во второй круг US Open.

Вторая ракетка мира обыграла Эмильяну Аранго – 6:1, 6:2.

Швентек одержала 50-ю победу в этом сезоне и 24-й раз подряд прошла первый круг на «Большом шлеме». В целом полька не проигрывает 65 матчей подряд на старте турниров WTA. Это рекорд Открытой эры.

Дальше она сыграет с Сюзан Ламенс .