Швентек выиграла 50-й матч в сезоне
Ига Швентек вышла во второй круг US Open.
Вторая ракетка мира обыграла Эмильяну Аранго – 6:1, 6:2.
Швентек одержала 50-ю победу в этом сезоне и 24-й раз подряд прошла первый круг на «Большом шлеме». В целом полька не проигрывает 65 матчей подряд на старте турниров WTA. Это рекорд Открытой эры.
Дальше она сыграет с Сюзан Ламенс.
Где Медведев будет в следующем году?12217 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости