Калинская после выхода во второй круг US Open: «Америка для меня как второй дом. Ментально мне здесь проще играть»

Анна Калинская поделилась настроем после выхода во второй круг US Open.

В первом круге россиянка обыграла Клэрви Нгунуэ 6:0, 5:7, 6:4.

– Отличная американская серия. Играешь супер, классные результаты. Можешь сформулировать, в чем именно залог этого успеха?

– Ну, во-первых, хард – это мое любимое покрытие. Траву я тоже люблю, но там очень короткий сезон. Поэтому мне комфортно. Во-вторых, Америка для меня как второй дом (Калинская живет и тренируется в Майами – Спортс’’). В любой момент я знаю, что могу полететь к себе домой и перезагрузиться. Поэтому ментально как-то проще играть. В Америке нет каких-то грустных мыслей. Грустных с хорошей стороны, что вот я очень сильно скучаю по дому. За пять лет тут все как-то более привычное уже для меня, поэтому вот это чувство, наверное, дает внутреннее спокойствие. Публика тут действительно какая-то сумасшедшая, но я не знаю, нравится ли мне это.

– С тобой здесь твоя прекрасная собака Белла. Я прочитала где-то, что у вас уже первый совместный рекламный контракт. Ты выложила в соцсети забавный ролик, где ты с Беллой как раз участвуешь. Расскажи, как вообще ваш союз случился? Давно ли ты думала о собаке? Все-таки такой большой, важный шаг. Видно, что все-таки это не просто домашний питомец для тебя, это такая очень важная часть твоей жизни.

– Это собака моего парня. Я не знала, что будет съемка с ней. Когда пришла, я думала, это только я буду, а потом спросили, где Белла, я говорю: а зачем? И потом они сказали, что есть такой сценарий для съемки, было бы хорошо с ней. Да, это получилось достаточно спонтанно. Первая наша съемка, я вчера увидела результаты – очень-очень мило. Я думаю, в ролике даже больше она была (смеется).

– То есть она главная звезда?

– Да, она звезда.

– У нее здесь есть аккредитация?

– Не получили. Есть вопросики (смеется). Она тут со мной, надо сделать для коллекции, – сказала Калинская в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Анна Калинская и ее собачка Белла покоряют Вашингтон

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
