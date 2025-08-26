  • Спортс
  • Сарасуа о матче с Киз на Арене Артура Эша: «В первых розыгрышах я думала: «Боже, этот корт такой огромный!»
Сарасуа о матче с Киз на Арене Артура Эша: «В первых розыгрышах я думала: «Боже, этот корт такой огромный!»

Рената Сарасуа прокомментировала победу над Мэдисон Киз в первом круге US Open.

Она обыграла шестую ракетку мира 6:7(10), 7:6(3), 7:5 на Арене Артура Эша. Для мексиканки эта победа стала первой над соперницей из топ-10.

«Перед выходом на корт я очень нервничала. Наверное, самые тяжелые минуты – это как раз те, что прямо перед началом матча. Но опыт игры на других кортах «Шлемов» сегодня мне здорово помог.

Не хотела, чтобы волнение сыграло злую шутку. Чувствовала, что хорошо играю и тренируюсь в последние дни, и решила: «Надо это использовать». Страх, волнение – все отложила в сторону и сосредоточилась на игре и на том, что нужно делать на корте.

В первых розыгрышах я думала: «Боже, этот корт такой огромный!» Но он мне понравился – чуть медленнее, чем внешние корты. И это было плюсом: против Мэдисон, которая бьет невероятно мощно, мне важна каждая лишняя секунда на приеме», – сказала Сарасуа на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
