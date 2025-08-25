Киз проиграла Сарасуа на старте US Open, допустив 89 невынужденных ошибок
Шестая ракетка мира Мэдисон Киз уступила на старте US Open.
Финалистка US Open-2017 проиграла 82-й ракетке мира Ренате Сарасуа – 7:6(10), 6:7(3), 5:7. По ходу матча Киз допустила 89 невынужденных ошибок, из которых 14 были двойными.
Американка впервые с US Open-2021 уступила в первом круге турнира «Большого шлема».
Сарасуа, в свою очередь, впервые одержала победу над топ-10.
Дальше мексиканка сыграет Диан Парри.
Где Медведев будет в следующем году?5255 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
