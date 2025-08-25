Киз проиграла Сарасуа на старте US Open, допустив 89 невынужденных ошибок

Шестая ракетка мира Мэдисон Киз уступила на старте US Open.

Финалистка US Open-2017 проиграла 82-й ракетке мира Ренате Сарасуа – 7:6(10), 6:7(3), 5:7. По ходу матча Киз допустила 89 невынужденных ошибок, из которых 14 были двойными.

Американка впервые с US Open-2021 уступила в первом круге турнира «Большого шлема».

Сарасуа, в свою очередь, впервые одержала победу над топ-10.

Дальше мексиканка сыграет Диан Парри .