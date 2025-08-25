Беккер о срыве Медведева после вылета с US Open: «По-моему, ему нужна профессиональная помощь»
Борис Беккер отреагировал на срыв Даниила Медведева после вылета с US Open.
Россиянин сломал ракетку после поражения от Бенжамена Бонзи (3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6). Медведев проиграл четвертый матч подряд матч «Больших шлемах».
«Мы называем это «публичный срыв»… По-моему, ему нужна профессиональная помощь!?» – твитнул Беккер.
Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно
Где Медведев будет в следующем году?5250 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheBorisBecker
