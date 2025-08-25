Соболенко о том, почему перестала делать тату: «Пообещала маме»

Арина Соболенко рассказала, почему не делает новые татуировки.

«Когда я сделала свою первую и пока единственную татуировку, с тигром, то пообещала маме, что она станет последней. Я чувствовала, что могу стать зависимой и в итоге покрыться татуировками полностью, а этого мне не хочется. Поэтому пока не планирую делать что-то новое», – сказала белоруска.

