Соболенко о том, что за 11 лет US Open выиграли 10 теннисисток: «Я думаю над тем, чтобы это поменять»

Арина Соболенко надеется выиграть US Open второй год подряд.

– Что вы думаете о том, что за последние 11 лет здесь было 10 разных чемпионок в одиночке?

– Я думаю над тем, чтобы это поменять (улыбается). Я бы сказала, что надеюсь на это.

Я даже никогда об этом и не слышала. Я пыталась игнорировать статистику. Но это же сумасшествие, насколько женский теннис непредсказуем. Надо ли нам это менять?

Думаю, это большое давление. Арена очень большая – больше, чем на других «Шлемах». Может быть, чемпионы, защищающие титул, слишком на себя давят. Но я чувствую, что у меня достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на себе и попытаться повторить этот результат, – поделилась первая ракетка мира на пресс-конференции перед стартом турнира.