Соболенко о работе с Мирным: «Можете называть нашу команду «Красавица и чудовище»

Арина Соболенко рассказала о работе с Максимом Мирным.

Бывший теннисист вошел в ее команду по ходу американской серии турниров.

В первом круге US Open Соболенко обыграла Ребеку Машарову – 7:5, 6:1.

«Мне кажется, мы уже улучшили несколько моментов, и я очень хочу и дальше поработать с этим чудесным человеком.

Надеюсь, мы наконец улучшим мою игру с лета – может быть, однажды вы увидите, как я чаще выхожу к сетке. Но пока что это еще в работе.

И можете называть нашу команду «Красавица и чудовище» (смеется)», – сказала Соболенко в интервью на корте.

У Мирного по ходу карьеры было прозвище The Beast – «Зверь». «Красавица и чудовище» в оригинале называется Beauty and the Beast.