Дрэйпер о недовольстве игроков проблемами в туре: «Теннисисты не всегда жалуются только потому, что хотят больше денег – они добиваются улучшений»

Джек Дрэйпер: игроки не всегда жалуются только потому, что хотят больше денег.

Десятая ракетка мира Джек Дрэйпер высказался о проблемах в туре.

«Теннис – это спорт, где главная ценность – игроки. Но взаимодействие между турнирами «Большого шлема», ATP, WTA и ITF оставляет желать лучшего. Каждая организация действует отдельно, и именно поэтому, как мне кажется, наш спорт сейчас не в лучшем положении.

Да, мы действительно зарабатываем большие деньги – я это прекрасно понимаю. Мой дедушка проработал в супермаркете 50 лет, и когда он видит мои призовые, говорит: «Боже мой, что это вообще такое?» Так что я полностью понимаю эту сторону вопроса.

Но между турнирами и игроками не выстроена прозрачная коммуникация. И хотя теннисисты получают большие суммы, важно, чтобы люди вне спорта понимали, что игроки не всегда жалуются только потому, что хотят больше денег. Они добиваются позитивных изменений, потому что текущая ситуация далека от идеала».

