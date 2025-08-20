Иванович о том, может ли Джокович выиграть US Open: «Думаю, что да»

Ана Иванович высказалась о шансах Новака Джоковича снова выиграть «Большой шлем».

У серба 24 титула «Большого шлема», последний он выиграл в 2023-м на US Open.

– Как вы считаете, он сможет выиграть US Open и любые другие «Большие шлемы»?

– Я думаю, что да. Я упоминала раньше его возраст, но он совсем не старый (улыбается). Он действительно выдающийся в том, что он настолько психологически силен и все еще находится в такой хорошей физической форме.

Он стал сокращать количество турниров, в которых играет, что логично, потому что это огромная нагрузка на тело. Но в то же время на финальных стадиях может понадобиться та самая игровая форма и все сопутствующее.

Но все же его восстановление после матчей, его физическая сила и ментальная стойкость по-прежнему на месте, поэтому я абсолютно уверена, что он может пройти далеко по сетке.