8

Иванович о том, может ли Джокович выиграть US Open: «Думаю, что да»

Ана Иванович высказалась о шансах Новака Джоковича снова выиграть «Большой шлем».

У серба 24 титула «Большого шлема», последний он выиграл в 2023-м на US Open.

– Как вы считаете, он сможет выиграть US Open и любые другие «Большие шлемы»?

– Я думаю, что да. Я упоминала раньше его возраст, но он совсем не старый (улыбается). Он действительно выдающийся в том, что он настолько психологически силен и все еще находится в такой хорошей физической форме.

Он стал сокращать количество турниров, в которых играет, что логично, потому что это огромная нагрузка на тело. Но в то же время на финальных стадиях может понадобиться та самая игровая форма и все сопутствующее.

Но все же его восстановление после матчей, его физическая сила и ментальная стойкость по-прежнему на месте, поэтому я абсолютно уверена, что он может пройти далеко по сетке.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sporty
logoАна Иванович
logoATP
logoНовак Джокович
logoUS Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Матс Виландер: «Не думаю, что сейчас Радукану способна выиграть еще один титул «Большого шлема»
8сегодня, 13:58
Главные новости
Гауфф прекратила сотрудничество с двумя тренерами и начала работать с бывшим тренером Соболенко (ESPN)
5 минут назад
Кливленд (WTA). Кырстя борется с Тайкманн, Самсонова сыграет с Яфань Ван, Болтер – с Жакмо, Захарова вышла в 1/4 финала, Кудерметова-младшая выбыла
31сегодня, 15:00Live
US Open. Квалификация. 2-й круг. Прозорова встретится с Валентовой, Чараева – с Марчинко, Приданкина – с Шибахарой, Селехметьева – с Шиманович
1сегодня, 15:00
Вавассори после выхода в 1/2 финала микста на US Open: «В том числе мы играем для парников. Думаю, важно показать, что они тоже отличные игроки»
40 минут назад
Теннисисты пролетают десятки тысяч км – мы изучили маршруты
сегодня, 15:00Тесты и игры
Матс Виландер: «Не думаю, что сейчас Радукану способна выиграть еще один титул «Большого шлема»
8сегодня, 13:58
Дрэйпер – Пегуле о выборе партнера на микст US Open: «Все от меня отказывались. Я уже был согласен на все что угодно»
6сегодня, 12:20
Рууд о том, могут ли все «Большие шлемы» изменить формат микста: «Если болельщикам и игрокам понравится формат US Open, то, может быть, другие турниры тоже об этом подумают»
22сегодня, 11:40
Уинстон-Сейлем (ATP). 3-й круг. Корда поборется с Майхржаком, Мпетши Перрикар – с Мюллером, Баутиста-Агут – с Фучовичем
сегодня, 10:18
ATP начала сотрудничество с TikTok
4сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото