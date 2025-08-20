  • Спортс
Матс Виландер: «Не думаю, что сейчас Радукану способна выиграть еще один титул «Большого шлема»

Матс Виландер рассказал, может ли Эмма Радукану сейчас выиграть «Большой шлем».

Британка – чемпионка US Open-2021.

«Мне кажется, здорово, что мы видим ее лучшую форму, по сравнению с тем, какой она была в 18 лет – даже при учете, что она выиграла US Open.

Под лучше формой я имею в виду, что она играет все в тот же теннис. Она старается быть агрессивной. У нее очень цельная игра, ее подача стала лучше. Очевидно, что в 22 года она сильнее физически, чем в 18 лет.

А вот насчет ментальной стороны я не уверен. Это большой вопрос. Достаточно ли она уверена в себе, чтобы побеждать некоторых соперниц? Потому что, очевидно, [Арина] Соболенко и Ига [Швентек] не сравнятся по уровню с теми, кого она обыграла, чтобы взять титул на US Open четыре года назад.

Не думаю, что глядя на Эмму Радукану можно сказать, что она сейчас способна выиграть еще один титул «Большого шлема». Ей нужно доказать еще несколько вещей, прежде чем мы начнем так о ней говорить.

Но мы говорим, что она может попасть в топ-10 через год-два, по моему мнению. Я все еще уверен, что она может войти в число сильнейших игроков в мире».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
