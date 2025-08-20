Коллинс о том, что хочет выиграть миллион за победу в миксте на US Open: «На моем мерче написано: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»

Даниэль Коллинс рассказала, почему хочет выиграть микст на US Open.

Коллинс вместе с Кристиан Харрисон вышла в полуфинал, обыграв Бена Шелтона и Тэйлор Таунсенд (4:1, 5:4(2)).

– Многие игроки говорили, что они тут веселятся. А еще на кону миллион долларов за победу. Насколько вы хотите выиграть?

– Не знаю, знакомы ли вы с моим мерчом . Но там написано: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй» (улыбается), – сказала Коллинс во время интервью на корте.

Теперь американцы поборются с Сарой Эррани и Андреа Вавассори.