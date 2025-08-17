Радукану об игре в миксте на US Open: «Меня пугает подача Шелтона»
Эмма Радукану рассказала, чьи подачи пугают ее больше всего.
Британка сыграет в миксте в паре с Карлосом Алькарасом.
«Думаю, больше всего я боюсь некоторых ударов (смеется). Подача Бена Шелтона – вот что действительно пугает. Наверное, именно она в первую очередь. Вообще, все парни подают достаточно мощно.
Рейлли Опелка? Он подает так, будто стоит на лестнице – просто невероятно. Конечно, я очень взволнована. Это уникальная возможность, и думаю, многие девушки чувствуют то же самое. Принимать подачи парней будет крайне сложно».
Турнир начнется 19 августа.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennisuptodate.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости