Радукану об игре в миксте на US Open: «Меня пугает подача Шелтона»

Эмма Радукану рассказала, чьи подачи пугают ее больше всего.

Британка сыграет в миксте в паре с Карлосом Алькарасом .

«Думаю, больше всего я боюсь некоторых ударов (смеется). Подача Бена Шелтона – вот что действительно пугает. Наверное, именно она в первую очередь. Вообще, все парни подают достаточно мощно.

Рейлли Опелка ? Он подает так, будто стоит на лестнице – просто невероятно. Конечно, я очень взволнована. Это уникальная возможность, и думаю, многие девушки чувствуют то же самое. Принимать подачи парней будет крайне сложно».

Турнир начнется 19 августа.