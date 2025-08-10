Медведев о старшей дочери: «Захочет играть в теннис – будет. Не захочет – с удовольствием скажу, что не надо»

Даниил Медведев прокомментировал то, что его дочь Алиса играет в теннис.

«Она пока маленькая, поэтому это пока так – для общего развития. Посмотрим, понравится или нет. Пока, если честно, кажется, что средне. Но это такой возраст, когда ничего не понятно.

Захочет играть в теннис – будет. Не захочет – с удовольствием скажу, что не надо».