Медведев о старшей дочери: «Захочет играть в теннис – будет. Не захочет – с удовольствием скажу, что не надо»
Даниил Медведев прокомментировал то, что его дочь Алиса играет в теннис.
«Она пока маленькая, поэтому это пока так – для общего развития. Посмотрим, понравится или нет. Пока, если честно, кажется, что средне. Но это такой возраст, когда ничего не понятно.
Захочет играть в теннис – будет. Не захочет – с удовольствием скажу, что не надо».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: BB Tennis
