Американцы сыграют друг с другом в полуфинале «Мастерса» впервые с 2010 года

Два американских теннисиста сыграют в полуфинале «Мастерса».

Это произойдет впервые с 2010 года, когда место в финале турнира в Цинциннати разыгрывали Энди Роддик и Марди Фиш .

Сегодня Тэйлор Фриц и Бен Шелтон поборются за выход в финал «Мастерса» в Торонто.

