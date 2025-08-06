Американцы сыграют друг с другом в полуфинале «Мастерса» впервые с 2010 года
Два американских теннисиста сыграют в полуфинале «Мастерса».
Это произойдет впервые с 2010 года, когда место в финале турнира в Цинциннати разыгрывали Энди Роддик и Марди Фиш.
Сегодня Тэйлор Фриц и Бен Шелтон поборются за выход в финал «Мастерса» в Торонто.
