Фриц седьмой раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

Тэйлор Фриц обыграл Андрея Рублева на «Мастерсе» в Торонто.

В четвертьфинале американец победил со счетом 6:3, 7:6(4) за 82 минут.

Фриц второй раз в сезоне и седьмой раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В Канаде он так далеко прошел впервые.

В личных встречах с Рублевым американец теперь ведет 6:4.

Дальше он встретится с Беном Шелтоном или Алексом де Минауром .