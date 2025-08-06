Фриц седьмой раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»
Тэйлор Фриц обыграл Андрея Рублева на «Мастерсе» в Торонто.
В четвертьфинале американец победил со счетом 6:3, 7:6(4) за 82 минут.
Фриц второй раз в сезоне и седьмой раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В Канаде он так далеко прошел впервые.
В личных встречах с Рублевым американец теперь ведет 6:4.
Дальше он встретится с Беном Шелтоном или Алексом де Минауром.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости