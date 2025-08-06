Шелтон впервые в сезоне обыграл соперника из топ-10

Бен Шелтон обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале в Торонто.

Американец отдал восьмой ракетке мира семь геймов – 6:3, 6:4.

Для Шелтона это первая в сезоне и пятая в карьере победа над соперником из топ-10. Его баланс против десятки – 5:16 (6:17, если считать Кубок Лэйвера ).

Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» и теперь сыграет с Тэйлором Фрицем .