Шелтон впервые в сезоне обыграл соперника из топ-10
Бен Шелтон обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале в Торонто.
Американец отдал восьмой ракетке мира семь геймов – 6:3, 6:4.
Для Шелтона это первая в сезоне и пятая в карьере победа над соперником из топ-10. Его баланс против десятки – 5:16 (6:17, если считать Кубок Лэйвера).
Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» и теперь сыграет с Тэйлором Фрицем.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
