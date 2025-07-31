Джокович повторно выложил фото со съемки для GQ: «Возвращаюсь к своей фотосессии. Вот как нужно позировать, Арина Соболенко😆»
Новак Джокович отреагировал на обложку Cosmopolitan с Ариной Соболенко.
Он выложил февральскую фотосессию для журнала GQ.
«Возвращаюсь к своей фотосессии для GQ. Вот как нужно позировать, Арина Соболенко😆», – написал серб в соцсети.
Фото: GQ
На прошлой неделе Соболенко снялась для Cosmopolitan Sports.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Новака Джоковича
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