Бушар пошутила, что не будет завершать карьеру: «Моя сестра запустила петицию против моего ухода, все на трибунах ее подписали. Придется отменить свое решение»

Эжени Бушар пошутила о том, что не собирается заканчивать карьеру.

Ранее экс-пятая ракетка мира сыграла последний матч в карьере , проиграв Белинде Бенчич во втором круге тысячника в Монреале (2:6, 6:3, 4:6).

– Вы только что играли три сета против 20‑й ракетки мира. Вы уверены, что стоит уходить из тенниса?

– Все меня об этом спрашивают. Моя сестра сказала, что запустила петицию среди болельщиков на трибунах, и все подписали, так что теперь у меня нет выбора – придется отменить свое решение об уходе (смеется).

Но в теннисе нужно много работать. Было здорово хорошо сыграть, но это очень тяжелая жизнь, которая полна жертв. Я многое отдала теннису, и он дал мне очень много, но я чувствую, что готова двигаться дальше и заниматься другими вещами в жизни. Но я навсегда буду благодарна теннису за все, что он мне дал.

– Насколько для вас важно было завершить карьеру именно здесь?

– Как я уже говорила на корте, у меня всегда было ощущение, что я завершу карьеру именно здесь. Это логично. Монреаль – мой родной город, где я выросла, так что это просто правильно. Да, это был очень эмоциональный момент.

Мне хотелось такого момента, потому что моя карьера, как мне казалось, заслуживала именно такого финала. И я действительно получила это сегодня, поэтому я очень благодарна, – сказала Бушар на пресс-конференции.

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