Турсунов о паузе в тренерской карьере: «Нет предложения, ради которого готов снова сесть на пороховую бочку»

Дмитрий Турсунов рассказал, почему сейчас не работает с теннисистами.

Турсунов – бывший тренер Арины Соболенко , Эммы Радукану, Белинды Бенчич и Вероники Кудерметовой .

– Ваша тренерская карьера на паузе? Или какое слово подберем?

– Вы точно сформулировали – на паузе. Варианты были, но… На днях общался с Мишей Брилем – он как раз рассказывал, что поступило предложение поработать с игроком без зарплаты. За процент. А парень играет в турнирах невысокого уровня. Представляете, какие там призовые? Вот что такое тренерская работа в сегодняшнем теннисе.

– Не самая простая сфера.

– Да уж. Ты очень зависишь от игрока, его характера, настроения. Можешь лезть из кожи вон, но часто происходят вещи, на которые не способен повлиять. Из-за них рискуешь потерять работу. Поэтому я на паузе – нет пока предложения, ради которого готов снова сесть на пороховую бочку, – приводит слова Турсунова «Спорт-Экспресс».