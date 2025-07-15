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Кириос о Швентек: «Я считаю ее фаворитом US Open»

Ник Кириос заявил, что считает Игу Швентек фаворитом на US Open.

Ранее полька впервые стала чемпионкой «Уимблдона». Это ее шестой титул «Большого шлема».

«Вот тот самый момент, когда ты понимаешь, что поднялся на вершину спорта. Она выигрывает «Уимблдон», она многократная чемпионка «Больших шлемов», она вошла в историю тенниса, стала одной из лучших в этом поколении и все еще в расцвете карьеры. Мы наблюдаем одну из лучших теннисисток. Она доминировала в финале. Как это повлияет на ее уверенность в себе в течение всего года? Может быть, она воспользуется ей, чтобы доминировать среди топов. Прямо сейчас это Коко [Гауфф], [Арина] Соболенко и Ига. Я считаю [Швентек] фаворитом US Open».

«Уимблдон»-2025 – «Шлем» в тени допинга. Оба чемпиона отбывали баны

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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