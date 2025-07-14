Синнер не считает себя сформировавшимся игроком: «Я еще не вышел на пик. Надеюсь и дальше улучшать игру»

Чемпион «Уимблдона» Янник Синнер считает, что еще не достиг пика карьеры.

Итальянец, которому в августе исполнится 24, вчера выиграл четвертый «Большой шлем» в карьере.

«Я рад видеть, что наша работа приносит такие результаты, но считаю, что в 23 года еще не вышел на свой пик. Надеюсь и дальше улучшать игру. Важно, когда есть такие соперники [как Алькарас], благодаря которым понимаешь, что нужно каждый день выкладываться по максимуму.

Очень сложно дойти до финала «Большого шлема». Я всегда старался верить в себя и принимать происходящее на моем пути. Единственный вариант – постоянно развиваться в теннисном плане. Я следовал этому принципу и буду помнить про это всегда, так как в будущем обязательно появятся очень сильные игроки. Надо быть готовым», – сказал Синнер на пресс-конференции.

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