Лэйвер о Синнере и Алькарасе: «Их растущее соперничество – подарок для нашего спорта»

Род Лэйвер поздравил Янника Синнера с первой победой на «Уимблдоне».

«Поздравляю Янника Синнера с первой победой на «Уимблдоне» в очередном захватывающем триллере с Карлосом Алькарасом. Их растущее соперничество – подарок для нашего спорта, и оно подкрепляется неподдельным уважением, которое они друг к другу проявляют. Вне зависимости от результата они соревнуются с улыбкой на лице, показывают класс и спортивное поведение. Вот что делает чемпионов чемпионами», – твитнул Лэйвер.

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