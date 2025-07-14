Кейхилл о соперничестве Синнера и Алькараса: «Их противостояние уже удивительное, но пока я воздержусь от сравнений с Большой четверкой»

Даррен Кейхилл оценил соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Финал «Ролан Гаррос» – один из лучших матчей, что я видел за 25 лет игровой и тренерской карьеры. Конечно, были и другие великие матчи, но этот особенный. Первый гейм шел 12 минут. И все растянулось на пять драматичных сетов.

Это один из лучших матчей в истории. Думаю, их противостояние уже удивительное, и оно может выйти на другой уровень, если они будут оказывать друг на друга давление. Мне кажется, в топе появятся и другие молодые теннисисты, так что все не ограничится двумя парнями.

Но тяжело сравнивать это соперничество с теми, которые мы только что наблюдали. Большая четверка подарила нам золотую эру тенниса. Они доминировали 20 лет. Чтобы выиграть «Большой шлем» в то время, требовалось победить одного из них в четвертьфинале, другого в полуфинале и третьего – в финале. У Карлоса и Янника впереди длинный путь, но начало просто потрясающее. Надеюсь, они проведут еще 10-15 классных сезонов и еще много потрясающих матчей. Но пока я воздержусь от сравнений», – заявил Кэхилл на пресс-конференции.

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