  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кейхилл о соперничестве Синнера и Алькараса: «Их противостояние уже удивительное, но пока я воздержусь от сравнений с Большой четверкой»
8

Кейхилл о соперничестве Синнера и Алькараса: «Их противостояние уже удивительное, но пока я воздержусь от сравнений с Большой четверкой»

Даррен Кейхилл оценил соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Финал «Ролан Гаррос» – один из лучших матчей, что я видел за 25 лет игровой и тренерской карьеры. Конечно, были и другие великие матчи, но этот особенный. Первый гейм шел 12 минут. И все растянулось на пять драматичных сетов.

Это один из лучших матчей в истории. Думаю, их противостояние уже удивительное, и оно может выйти на другой уровень, если они будут оказывать друг на друга давление. Мне кажется, в топе появятся и другие молодые теннисисты, так что все не ограничится двумя парнями.

Но тяжело сравнивать это соперничество с теми, которые мы только что наблюдали. Большая четверка подарила нам золотую эру тенниса. Они доминировали 20 лет. Чтобы выиграть «Большой шлем» в то время, требовалось победить одного из них в четвертьфинале, другого в полуфинале и третьего – в финале. У Карлоса и Янника впереди длинный путь, но начало просто потрясающее. Надеюсь, они проведут еще 10-15 классных сезонов и еще много потрясающих матчей. Но пока я воздержусь от сравнений», – заявил Кэхилл на пресс-конференции. 

3 из 4 «Шлемов» Синнера – когда он не был фаворитом. Уже стиль

Как Синнер смял короля «Уимблдона» Алькараса?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoДаррен Кейхилл
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Лос-Кабос (ATP). Альтмаер, Басаваредди, Ковачевич вышли во 2-й круг, Маннарино, Качмазов, Вукич, Даниэль выбыли
15 минут назадLive
Мур отстранили на 4 года за нандролон после апелляции ITIA
21вчера, 19:28
Стефанос Циципас: «Я чувствую, что мне нужна даже не пара матчей, а целый турнир, чтобы все снова заработало»
4вчера, 19:03
Баштад (ATP). Ван де Зандшульп доиграет с М. Имером в среду, Гастон, Джумхур, де Йонг, Дардери вышли во 2-й круг
3вчера, 18:00
Вавринка проиграл 11 из 12 последних матчей на уровне ATP
10вчера, 17:40
Берреттини, Чилич, Дьере снялись с турнира в Китцбюэле
вчера, 17:24
Гштаад (ATP). Вавринка проиграл Шевченко, Карбаллес Баэна, Гоффен, Х. М. Серундоло, Комесанья вышли во 2-й круг, Риндеркнеш, Басилашвили, Дьере выбыли
4вчера, 17:24
Гамбург (WTA). Буассон, Корпач, Шарма, Бондар, Рус, Гальфи, Парри вышли во 2-й круг, Тимофеева, Учиджима выбыли, Лис снялась
8вчера, 17:09
Яссы (WTA). Кырстя, Аванесян, Грачева, Бегу, Тайкманн, Ли вышли во 2-й круг, Лодикова, Севастова выбыли
5вчера, 17:00
Беккер о том, кто может обыграть Синнера: «Алькарас. Единожды – Медведев и Фриц»
24вчера, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото