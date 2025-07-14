Синнер о том, насколько гордится победой на «Уимблдоне» после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Я горжусь этим больше всего. Было очень непросто»

Янник Синнер поделился эмоциями после победы на «Уимблдоне».

Итальянец обыграл в финале Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

– Победа ощущается удивительно. Я всегда мечтал об этом турнире – о том, чтобы играть здесь и быть его частью. А теперь я сижу здесь с трофеем... Даже если его здесь сейчас нет. Это удивительное чувство.

– Что вы почувствовали в конце, с учетом всего, через что вы прошли на корте и за его пределами в этом году? Насколько важно было, что с вами были родители?

– Было очень эмоционально, даже если я не плакал. Потому что только я и люди вокруг меня понимали, через что мы прошли на корте и вне его, и насколько это было сложно. Мы старались изо всех сил каждую тренировку. Иногда у меня были проблемы – ментально, возможно, на тренировках я сталкивался с ними даже чаще. Потому что на матчах я чувствую, что могу отключиться и просто играть. Думаю, это мне сильно помогало.

Потрясающе, что я могу разделить этот момент с семьей, потому что они все приехали сюда. Это самое удивительное, что со мной когда-либо происходило. В Париже со мной была только мама, и это уже было потрясающе. А здесь со мной еще и папа и брат, вся команда – не только тренеры, но и все, кто со мной работает.

– Насколько важно для вас и вашего соперничества с Алькарасом снова его обыграть?

– Конечно, это важно. Когда несколько раз кому-то проигрываешь, это непросто. Но в прошлые разы я чувствовал, что это были очень близкие матчи. Если вы посмотрите, то в Пекине был счет 7:6 в третьем сете. В Риме у меня был сетпоинт в первой партии, но я его не использовал. В Париже случилось то, что случилось.

Но я чувствовал, что я был близок. Я никогда не сдавался и продолжал равняться на Карлоса, потому что даже сегодня мне казалось, что он делал пару вещей лучше меня. Мы будем над этим работать, будем готовиться. Потому что он снова будет пытаться нас обыграть. И не только он – для всех остальных мы тоже важная цель. Мы должны быть готовы – и посмотрим, что случится в будущем.

– Насколько вы гордитесь тем, как смогли оправиться после поражения на «Ролан Гаррос»? Даррен [Кейхилл] только что был здесь и сказал, что сам бы не смог оставить все позади, как вы это сделали.

– Я горжусь этим больше всего. Было очень непросто. Я всегда стараюсь быть честным с собой, и у меня был внутренний диалог вроде «что, если...» Я всегда стараюсь принимать все. Всякое случается. Я верю, что если ты так проигрываешь в финале «Большого шлема», то это лучше, чем если бы тебя разгромили и ты взял только два гейма.

После такого ты продолжаешь идти вперед и работать. Я усиленно тренировался, потому что чувствовал, что могу играть очень хорошо. После «Ролан Гаррос» я сказал, что сейчас не время корить себя, потому что впереди еще один турнир «Большого шлема». И я отлично справился с этой задачей, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Как Синнер смял короля «Уимблдона» Алькараса?

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