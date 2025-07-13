Анисимова о встрече с Кейт Миддлтон: «Она была так добра ко мне, для меня это светлое пятно финала»

Аманда Анисимова рассказала, о чем говорила с Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская участвовала в церемонии награждения «Уимблдона». Анисимова в финале не взяла ни одного гейма у Иги Швентек.

«Для меня была огромная честь с ней встретиться. Не была уверена, будет ли она сегодня здесь. Было очень приятно ее увидеть. Она сказала несколько трогательных слов. Она была так добра ко мне, сказала не вешать нос. Не хочу раскрывать все детали нашего разговора, но после матча я еще раз с ней поговорила. Она пожелала мне всего наилучшего. Для меня это светлое пятно финала. Постараюсь сосредоточиться на этом, а не на игре», – сказала Анисимова на пресс-конференции.

Твое лицо, когда не взяла ни гейма в финале «Большого шлема»

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек