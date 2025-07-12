Кафельников о женском финале «Уимблдона», который длился 57 минут: «Не переживайте, леди и джентльмены! Завтра матч будет немного подлиннее 🤪»

Евгений Кафельников отреагировал на длительность женского финала «Уимблдона».

Ига Швентек за 57 минут обыграла Аманду Анисимову – 6:0, 6:0.

«Не переживайте, леди и джентльмены! Завтра матч будет немного подлиннее 🤪», – твитнул Кафельников.

В воскресенье пройдет мужской финал «Уимблдона», где сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Ранее в этом году на «Ролан Гаррос» они провели второй по длине финал «Большого шлема» в истории – он длился 5 часов 29 минут.