Кафельников о женском финале «Уимблдона», который длился 57 минут: «Не переживайте, леди и джентльмены! Завтра матч будет немного подлиннее 🤪»
Евгений Кафельников отреагировал на длительность женского финала «Уимблдона».
Ига Швентек за 57 минут обыграла Аманду Анисимову – 6:0, 6:0.
«Не переживайте, леди и джентльмены! Завтра матч будет немного подлиннее 🤪», – твитнул Кафельников.
В воскресенье пройдет мужской финал «Уимблдона», где сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Ранее в этом году на «Ролан Гаррос» они провели второй по длине финал «Большого шлема» в истории – он длился 5 часов 29 минут.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @KYevgeni
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