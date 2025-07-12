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Ига Швентек: «Титулы «Уимблдона» и US Open особенно приятны, потому что никто их не ждал»

Ига Швентек прокомментировала победу на «Уимблдоне».

В финале полька обыграла Аманду Анисимову – 6:0, 6:0. Для Швентек это шестой «Большой шлем» в карьере – ранее она выиграла «Ролан Гаррос» (2020, 2022-2024) и US Open (2022). Также ранее у нее не было ни одного титула на траве.

– На какое место вы бы поставили этот титул, если сравнивать его с остальными «Большими шлемами», которые вы выиграли?

– О боже, это всегда самый сложный вопрос. Я не знаю... Я думаю, этот титул делает очень особенным и неожиданным то, что он травяной. Из-за этого больше эмоций. Потому что я знала, что могу хорошо играть на «Ролан Гаррос» каждый год. А здесь я вообще была не уверена. И мне нужно было доказать это еще и самой себе.

Я не буду составлять рейтинг, потому что я очень уважаю другие турниры. Я упорно работала, чтобы выиграть все остальные «Шлемы». Нет смысла между ними выбирать. Но этот титул и титул US Open особенно приятны, потому что никто их не ждал. Они не были не облегчением. Я просто много хорошо играла и работала, чтобы победить без груза на плечах.

– Многие говорили, что у вас не так много хороших результатов на траве. Но семь лет назад вы выиграли юниорский «Уимблдон», два года назад дошли до четвертьфинала. И долго были первой ракеткой мира. Может быть, мы все, включая вас саму, преувеличивали, говоря, что вы не умеете играть на этом покрытии?

– Даже если так, то наконец-то никто не говорил мне, что я должна везде выигрывать. И поэтому приехав сюда я могла сконцентрироваться на том, чтобы становиться лучше и развиваться как игрок – вместо того, чтобы все просто по кругу говорили мне побеждать. И ничего кроме победы не считалось бы хорошим результатом. Даже если все было преувеличено, мне понравилось, потому что ожидания были занижены.

– Последний год многие сомневались в вас и вашей игре. Но выиграли «Уимблдон», еще и с двойной баранкой в финале. Кажется, что это очень громкий ответ на любые вопросы.

– Как публичные люди и как спортсмены мы не можем реагировать на все, что происходит. Мы должны концентрироваться на себе. Последние месяцы было совсем неприятно от описаний медиа – к сожалению, именно польских. Я надеюсь, что они просто оставят меня в покое и позволят делать свою работу. Потому что очевидно, что мы понимаем, что делаем. Вокруг меня лучшие люди. Я уже многое доказала. Я знаю, что люди хотят все больше и больше, но это мой путь, моя жизнь и моя карьера. Я надеюсь, что буду достаточно свободна от них, чтобы делать все так, как я хочу, – заявила полька на пресс-конференции.

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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