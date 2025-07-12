Швентек заработала за победу на «Уимблдоне» $4,05 млн и вышла на 3-е место по призовым в истории

Ига Швентек выиграла титул «Уимблдона».

24-летняя полька получит 3 млн фунтов призовых – это около 4,05 млн долларов.

В этом сезоне Швентек заработала 7,4 млн долларов. Вообще ее призовые за карьеру составят 40,5 млн долларов – за всю историю больше было только у Серены и Винус Уильямс (94,8 млн и 42,6 млн).