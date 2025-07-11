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Соболенко о поведении Анисимовой в 1/2 финала «Уимблдона»: «Я пыталась добежать до мяча, а она уже его праздновала. Потом она меня разозлила, сказав, что всегда так делает»

Арину Соболенко разозлило поведение Аманды Анисимовой в 1/2 финала «Уимблдона».

Белоруска проиграла ей со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

«Ребята, вы чего-то ждете? Пресс-конференции как на «Ролан Гаррос» не будет, так что если кто-то ждет чего-то такого, то вы можете уйти прямо сейчас (улыбается).

Понимаете, проигрывать отстойно. Всегда чувствуешь себя так, что хочется умереть – не хочется существовать, будто это конец жизни. Но потом немного посидишь и начинаешь думать о том, что бы мог сделать в матче иначе. Видишь места, где ты играл не на полную, а соперник был намного лучше. Просто понимаешь все намного четче.

Но первые моменты всегда хуже всего, потому что каждый раз, когда играешь турнир и доходишь до поздних стадий, ты думаешь, что приближаешься к мечте. Потом ты проигрываешь и ощущаешь, что это конец».

Соболенко также прокомментировала поведение Анисимовой в матче.

«Я пыталась добежать до мяча, а она уже его праздновала. Это слишком рано. Потом она меня разозлила, когда сказала что-то в духе, что она всегда так делает. На самом деле, я была ей за это благодарна, потому что подумала – отлично, значит, сейчас я тебе покажу теннис. И я вернулась в игру, потому что в тот момент очень сильно разозлилась. Наверное, в третьем сете мне стоило об этом вспомнить – возможно, это бы помогло. Но как есть.

Она агрессивный игрок. Думаю, все наши встречи были очень близкими. Я знаю, что мне надо делать в матчах против нее, но должна сказать, что трава не очень помогает разрушить ее игру», – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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