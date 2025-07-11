Швентек о том, ставила ли она цель выиграть «Большие шлемы» на всех покрытиях: «Нет, потому что я никогда не думала, что это возможно»

Ига Швентек прокомментировала выход в финал «Уимблдона».

Полька взяла четыре титула «Ролан Гаррос», а также стала чемпионкой US Open-2022.

– Если вы выиграете в субботу, то присоединитесь к очень маленькому списку игроков, которые взяли титулы «Больших шлемов» на всех трех покрытиях. Была ли у вас такая цель?

– Не особо, потому что я никогда не думала, что это возможно. Как я и сказала после последнего матча, я не отношусь к тому типу людей, которые ставят такие цели. Я живу от турнира к турниру. Нет такого, что я просыпаюсь и думаю: «Окей, в этом году выиграю три «Шлема». Я так не работаю. У меня более приземленные цели, я тренируюсь каждый день. Вот это всегда работало. Я бы сказала, что у меня никогда не было подобных целей, – сказала полька на пресс-конференции.

В финале «Уимблдона» Швентек встретится с Амандой Анисимовой.