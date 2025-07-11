Анисимова после выхода в финал «Уимблдона»: «Когда я брала перерыв из-за ментального состояния, многие говорили мне: «Ты никогда больше не вернешься в топ»

Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал «Уимблдона».

Американка обыграла Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4).

Напомним, в 2023-м американка взяла паузу в карьере и пропустила 8 месяцев, чтобы отдохнуть и улучшить моральное состояние.

– Финал «Большого шлема» – показатель, что перерыв сработал?

– Думаю, для всех по-разному. Это показывает, что такая возможность есть. И, думаю, я смогла передать очень важное послание. Когда я брала перерыв, многие говорили мне: «Ты никогда больше не вернешься в топ, если проведешь столько времени вне тенниса». Это было тяжело принять, потому что я все еще хотела вернуться, достичь многого, выиграть «Большой шлем». Но я смогла доказать, что можно вернуться в топ, если ставишь себя в приоритет. Для меня это невероятно важно, это очень многое значит.

Она также прокомментировала предстоящую встречу с Игой Швентек.

– Ига – невероятный игрок. Я вдохновлялась ей, ее рабочей этикой и всеми ее достижениями. Я уверена, что это снова будет удивительный матч. Будет очень здорово снова сразиться с таким невероятным игроком. Надеюсь, я смогу показать качественный теннис и устроить битву. Просто выйду и буду наслаждаться каждым моментом, стараясь не думать о том, что стоит на кону, – сказала Анисимова на пресс-конференции.