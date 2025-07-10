Мирра Андреева о поражении от Бенчич 6:7, 6:7: «В первую очередь поработаю над тай-брейками. Сыграю тысячу и пока не выиграю один, не успокоюсь»

Мирра Андреева прокомментировала поражение от Белинды Бенчич на «Уимблдоне».

Она уступила швейцарке в четвертьфинале 6:7(3), 6:7(2).

– Да, конечно, мне грустно. Не просто немного – я очень расстроена из-за поражения. Но чувствую, что она сегодня играла хорошо. В какие-то моменты казалось, что я могла бы сыграть лучше: чуть больше концентрации, меньше ошибок, больше агрессии. Сегодня тяжелый день, но из этих двух недель я точно вынесу много позитива. Будем двигаться дальше и прогрессировать.

Сначала поговорю с Кончитой – обсудим матч, мои ощущения, ее мнение и мое. Потом постараюсь пару дней не думать о теннисе, не брать в руки ракетку. Со временем тебя отпускает, и когда выходишь на корт, понимаешь, что злиться из-за поражения смысла нет. Надо тренироваться и улучшать игру.

– Когда боль от сегодняшнего поражения утихнет, какими будут ваши воспоминания об этих двух неделях?

– Атмосфера здесь потрясающая. Люблю играть в Лондоне, этот «Шлем» – один из самых традиционных: с гостями из королевской семьи, белыми нарядами. Не знаю, сколько килограммов клубники уже съела. Запомню многое, особенно плакат в поддержку Кончиты и эти тай-брейки. На тренировках в первую очередь поработаю над тай-брейками. Сыграю тысячу и пока не выиграю один, не успокоюсь. Буду вспоминать много хорошего об этом турнире, – сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирру Андрееву сгубили нервы