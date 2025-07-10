Кафельников о поражении Андреевой в четвертьфинале «Уимблдона»: «Нормальный для ее стандартов результат»

Евгений Кафельников оценил результат Мирры Андреевой на «Уимблдоне».

18-летняя россиянка дошла до четвертьфинала, где на двух тай-брейках уступила Белинде Бенчич .

«Почему результат Мирры на «Уимблдоне » должен быть плохим? Я не думаю, что это плохой результат. Нормальный для ее стандартов результат», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Мирру Андрееву сгубили нервы