Кафельников о поражении Андреевой в четвертьфинале «Уимблдона»: «Нормальный для ее стандартов результат»
Евгений Кафельников оценил результат Мирры Андреевой на «Уимблдоне».
18-летняя россиянка дошла до четвертьфинала, где на двух тай-брейках уступила Белинде Бенчич.
«Почему результат Мирры на «Уимблдоне» должен быть плохим? Я не думаю, что это плохой результат. Нормальный для ее стандартов результат», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
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