Бенчич вышла в полуфинал «Большого шлема» второй раз в карьере

Белинда Бенчич впервые прошла в полуфинал «Уимблдона».

Швейцарка обыграла седьмую ракетку мира Мирру Андрееву со счетом 7:6(3), 7:6(2). Для нее это третья победа над соперницей из топ-10 в сезоне.

Ранее Бенчич один раз играла в полуфинале «Большого шлема» – в 2019-м на US Open. На «Уимблдоне» ее лучшим результатом был четвертый круг (2015, 2018, 2023). В целом она ранее проходила дальше четвертого круга только на US Open.

В обновленном рейтинге 35-я ракетка мира вновь войдет в топ-20.

Напомним, в ноябре прошлого года швейцарка вернулась в тур после декрета.

За выход в финал Бенчич сыграет с Игой Швентек. Она уступает ей 1:3 по личным встречам, последний матч был на «Уимблдоне»-2023 (выиграла полька).