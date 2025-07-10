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Бенчич после победы над Андреевой: «Мне нравится смотреть, как она играет, но бороться с ней очень тяжело»

Белинда Бенчич высказалась об игре Мирры Андреевой.

Швейцарка обыграла россиянку в четвертьфинале «Уимблдона» – 7:6(3), 7:6(2).

«Мирра – очень сложная соперница. Я ее очень уважаю. Ей всего 18, а она уже показывает такие результаты на топ-уровне, выигрывает большие турниры. 

Она играет очень разнообразно, на это приятно смотреть. Некомфортно, когда играешь с соперницей, которая предлагает только плотные удары. Если честно, мне нравится смотреть, как она играет, но бороться с ней очень тяжело. Вчера внимательно изучала ее стиль, искала какие-то повторяющиеся действия и шаблоны. Это помогло чувствовать себя готовой, ведь раньше мы никогда не встречались. Довольна тем, как подготовилась к игре».

О полуфинале с Игой Швентек

«С нетерпением жду, у нас уже были интересные матчи. Она игрок высокого уровня, и я рада получить шанс снова с ней сыграть. Надеюсь быть максимально готовой к завтрашнему дню.

Думаю, мы ни в чем не похожи. Она играет мощно, с большим вращением. Я рано встречаю мяч, чаще использую плоские удары. Думаю, будет интересный матч. Наши прошлые матчи были очень захватывающими, так что и в этот раз можно ожидать чего-то похожего. Пока не было времени глубоко анализировать ее игру, но сегодня буду этим заниматься», – сказала Бенчич на пресс-конференции.

Мирру Андрееву сгубили нервы

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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