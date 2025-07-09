Бенчич после того, как впервые вышла в полуфинал «Уимблдона»: «Это безумие! У меня просто нет слов»

Белинда Бенчич поделилась эмоциями после выхода в полуфинал «Уимблдона».

Швейцарка обыграла седьмую ракетку мира Мирру Андрееву (7:6(3), 7:6(2)).

В ноябре прошлого года она вернулась в тур после декрета.

«Это безумие! Это невероятно. Мечта стала реальностью. Я старалась не думать об этом на матчболе, потому что в прошлый раз у меня с этим были проблемы.

У меня просто нет слов. Для меня это в целом второй полуфинал «Большого шлема» и первый на «Уимбдоне», так что у меня просто нет слов (улыбается)», – сказала Бенчич в интервью на корте.

За выход в финал «Уимблдона» она сыграет с Игой Швентек.