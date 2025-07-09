Швентек о Бенчич перед полуфиналом «Уимблдона»: «Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться после беременности»

Ига Швентек прокомментировала результаты Белинды Бенчич.

Они встретятся в полуфинале «Уимблдона».

Швейцарка впервые дошла до этой стадии турнира. Она вернулась в тур в ноябре прошлого года после того, как в апреле родила дочь.

«Я очень ее уважаю. Я могу только предполагать, насколько тяжело вернуться в тур после беременности. Мы тренировались вместе на United Cup, и Белинда уже выглядела так, будто она готова влиться в ритм. Конечно, ей нужно было немного времени, чтобы провести несколько матчей и аккуратно составить свое расписание после такого перерыва.

Ее игра отлично подходит для того, чтобы играть на траве. Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться после беременности. Кажется, что у нее хорошее настроение и она хорошо играет», – сказала полька на пресс-конференции.